Afghane stach zu - Polizei jagt diesen Messerstecher

Wegen Finanzen bzw. Schulden kamen zwei Afghanen in Ottakring am helllichten Tag auf offener Straße in Streit, wobei schnell ein Messer im Spiel war. Jetzt wird der Täter mit Lichtbild gesucht - das Opfer wurde im Spital festgenommen.

Wien. Nach dem Messerstich auf der Neulerchenfelder Straße am 10. Dezember um 15.40 Uhr übernahm das LKA Wien, Außenstelle West, die Ermittlungen. Dabei konnten Kriminalbeamte einen 21-jährigen als dringend tatverdächtig ausforschen: Der Angreifer hatte sich als Opfer der (Serien-)Betrügereien eines Landsmannes, mit dem er sich traf und von dem er sein Geld zurückwollte, gefühlt. Das Gespräch lief nicht wie erwartet. Dann erfolgte auch schon ein Messerstich. Drogen-Connection: Wiener Polizei zerschlägt "Coco-Taxi"

Die Staatsanwaltschaft ordnete die Festnahme des 21-Jährigen an. Der Tatverdächtige ist ohne Meldung im Bundesgebiet und konnte trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen bisher nicht festgenommen werden - es wird befürchtet, dass er sich nach Italien absetzen will oder es bereits getan hat. Die Wiener Polizei ersucht über Anordnung der Staatsanwaltschaft um Veröffentlichung eine sichergestellten Social Media-Selfies des Verdächtigen. Zeugen, denen der Mann vor, während oder nach seiner Flucht aufgefallen ist, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise (auch anonym) werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, unter der Telefonnummer 01-31310-25100 erbeten. Übrigens bestand auch gegen das Opfer eine Festnahmeanordnung wegen Betruges, weshalb der zweite Afghane im Krankenhaus festgenommen wurde.