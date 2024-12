Drogenlenker (18) crashte bei Verfolgungsjagd gegen Baum

Ein junger Autofahrer aus dem Mostviertel war mit hoher Geschwindigkeit unterwegs und versuchte, die Polizeistreife von der Fahrbahn zu drängen.

NÖ. Unter Drogeneinfluss gab ein 18-Jähriger am Montag im Bezirk Amstetten angesichts von Blaulicht hinter ihm Gas. Der Mostviertler raste laut Exekutive mit hoher Geschwindigkeit davon, lieferte sich eine Verfolgungsjagd in echter Fast & Furious-Manier und krachte schließlich mit seinem Pkw gegen einen Baum. Nach einer vorläufigen Festnahme wird der Niederösterreicher - er hat keine gültige Lenkerberechtigung - der Staatsanwaltschaft St. Pölten und der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.

Der 18-Jährige hatte sich am Montag kurz nach 9.00 Uhr in Amstetten einer Anhaltung entzogen. Verfolgt von der Polizei verlor der Lenker in Seitenstetten die Kontrolle. Der Wagen kam von der B122 ab und prallte gegen einen Baum, der 18-Jährige blieb unverletzt.

Zuvor soll der Autofahrer in Aschbach-Markt (ebenfalls Bezirk Amstetten) versucht haben, die Polizeistreife von der Fahrbahn zu drängen. Auch weitere Verkehrsteilnehmer dürften gefährdet worden sein. Mögliche Opfer wurden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Oed (Tel.: 059133-3109) in Verbindung zu setzen.