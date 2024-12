17-Jähriger fuhr mit Auto der Eltern auf Menschengruppe zu

Mehrere Nachtschwärmer mussten sich durch Sprünge zur Seite vor dem sich nähernden Pkw retten - dem 17-Jährigen wurde der Führerschein (den er noch nicht lange haben kann) wieder abgenommen.

NÖ. Ein betrunkener 17-Jähriger ist am Wochenende in Hollabrunn mit dem Pkw, den er sich von seinen Eltern ausgeborgt hatte, auf eine Menschengruppe zugefahren. Mehrere nächtliche Passanten sprangen aus dem Weg, um nicht erfasst zu werden, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Montag.

Zunächst war der L 17-Fahrer, dem offenbar das Saturdaynight Fever nicht gut bekam, am Sonntag gegen 0.45 Uhr mit dem Auto am Hauptplatz gegen einen geparkten Pkw gekracht. Nach dem Vorfall mit der Personengruppe machte sich der Jugendliche aus dem Staub, sein Kfz wurde bei einer Fahndung auf einem Feldweg gefunden. Ein später mit dem Niederösterreicher durchgeführter Alkotest verlief positiv: mehr als ein Promille.

Der zunächst flüchtige Teenager wurde gefasst. Dem Einheimischen wurde der Führerschein vorläufig abgenommen, nach Abschluss der Ermittlungen folgen Anzeigen an die Staatsanwaltschaft Korneuburg und die Bezirkshauptmannschaft.