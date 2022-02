Polizei geht davon aus, dass Aktion aufgelöst wird.

Wien. Rund 20 Klimaaktivisten haben Dienstagfrüh den Verteilerkreis in Wien-Favoriten blockiert. Laut Polizeisprecher Christopher Verhnjak war die Exekutive seit etwa 7.40 Uhr an Ort und Stelle, um die Lage zunächst einmal einzuschätzen. Er ging davon aus, dass die Blockade des Morgenverkehrs wie am Vortag von der Exekutive aufgelöst werden wird.

Blockade sorgte für Stau

Die Blockade der Klimaaktivisten mitten im Frühverkehr, sorgte rund um den Verteilerkreis für Stau. Der ÖAMC berichtete auf seiner Homepage von Stau wegen der Demo in beiden Richtungen auf der B16 Wien, Favoritenstraße bis Altes Landgut zwischen Favoritenstraße und Kreisverkehr Verteilerkreis Favoriten. Die Blockade des Morgenverkehrs wurde von der Exekutive schließlich gegen 8.50 Uhr aufgelöst, es gab vier Festnahmen.

Montagfrüh hatten Mitglieder der Gruppe "Aufstand der Letzten Generation" vorübergehend den Wiener Gürtel auf der Höhe des Westbahnhofs in beide Fahrtrichtungen blockiert. Die Teilnehmer forderten von der Regierung, Maßnahmen gegen die "grassierende Bodenversiegelung" zu treffen - und kündigten weiteren gewaltfreien Widerstand an, sollte diese Forderung nicht erfüllt werden. Ob diese auch für die Aktion am Dienstag verantwortlich waren, stand zunächst nicht fest.