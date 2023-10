Knast-Paar auf Flucht geschnappt

Die Polin (30) und der Österreicher (27) versuchten bei ihrem Freigang in Wien eine bei Anrainern Schlafmöglichkeit zu bekommen.

Dieses Paar hat es faustdick hinter den Ohren. Die Polin und der Österreicher saßen jeweils in getrennten Justizanstalten in Niederösterreich (er in Schwarzau, sie in Hirtenberg). Bei einem Freigang ist das Duo nach Wien-Meidling geflüchtet. Dort läuteten die beiden Ausbrecher an Haustüren und baten um Unterkunft.

In Kleingartensiedlung versteckt

Gleich mehrere Anwohner riefen die Polizei, weil das Paar auch angab, auf der Flucht zu sein. Polizisten entdeckten den 27-Jährigen kurze Zeit später in einem Kleingarten in der Nähe. Der Österreicher gab an, dass seine Freundin über einen Zaun geklettert war, sich an der Hand verletzt hatte und deshalb blutete.

Weil von der Frau zunächst jede Spur fehlte, wurde eine Dienshunde-Einheit mit Personenspürhund hinzugezogen. Kurze Zeit später konnte die 30-Jährige in einem weiteren Kleingarten entdeckt werden.

Nach einer medizinischen Versorgung mussten beide, getrennt voneinander, zurück in ihre Justizanstalten.