Krimi im Parlament um Impfpflicht

Auch innerhalb des Parlaments wächst der Widerstand gegen die Impfpflicht.

Wien. Die türkis-grüne Regierung hält weiterhin an ihrem Fahrplan für die Impfpflicht ab Februar fest: Nachdem der Entwurf durch den Gesundheitsausschuss geht, soll am 20. Jänner im Nationalrat abgestimmt werden.



Widerstand. Schon jetzt regt sich allerdings Widerstand gegen das neue Gesetz: Normalerweise stimmen alle Mandatare einer Partei gleich ab – das dürfte bei der Impfpflicht aller Voraussicht nach nicht der Fall sein. Die Neos stellen es ihren Abgeordneten frei; Gesundheitssprecher Gerald Loacker kündigte vorab schon an, dagegen stimmen zu wollen.



