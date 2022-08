Im Wiener Café Demel am Kohlmarkt brach in der Küche ein Kabelbrand aus. Die Anwesenden löschten mit einem Feuerlöscher. Die Feuerwehr kontrollierte nur noch, ob der Brand ganz aus war.

Wien. Am Mittwoch um etwa 11.45 Uhr brach ein Brand in der Küche des Wiener Traditions-Café Demel am Kohlmarkt aus. Die Anwesenden hatten das Feuer schnell unter Kontrolle. Die Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen in der belebten Einkaufstraße im 1. Bezirk im Einsatz und sorgte damit bei den Passanten für Aufsehen. Der Einsatz dauerte insgesamt nur 25 Minuten. Wie die Wiener Berufsfeuerwehr gegenüber oe24 berichtet, handelte es sich um einen Kabelbrand in einem Geschirrspüler.

Café Demel am Wiener Kohlmarkt

Die Einsatzkräfte hielten mit einer Wärmebildkamera Nachschau, ob auch keine weitere Brand-Gefahr besteht und lüftete die Räumlichkeiten. Möbel waren nicht betroffen und nach kurzer Zeit konnten die Floriani auch schon wieder einrücken.