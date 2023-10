× Jetzt auch am Praterstern: Das Kult-Café Engländer

Ein Stück Wiener Kaffeehausgeschichte kann man jetzt auch am Praterstern genießen.

Es zählt zweifellos zu den Legenden unter den Wiener Kaffeehäusern: das Engländer in der Postgasse. Politiker, Journalisten, Schauspieler und Kabarettisten geben sich dort die Klinke in die Hand. Vor Kurzem hat Engländer-Chef Christian Wukonigg das vegetarische Lokal "Pure" am Praterstern übernommen und dort einen zweiten Standort seines Kult-Cafés eröffnet.

Am Praterstern hat am Mittwoch das zweite Engländer aufgesperrt.

Hausherr Christian Wukonigg zapft ein kühles Blondes.

Brennpunkt wird zum Hotspot

Seit dem Soft-Opening am 11. Oktober dürfen sich die Gäste über traditionelle Wiener Küche mit einem modernen Touch und globalen Einflüssen in gewohnter Qualität freuen. Auch wenn der Praterstern als sozialer Brennpunkt gilt, freut sich Wukonigg über die großartige Lage in der Mitte des zweiten Bezirks. 100.000 Menschen leben im direkten Einzugsgebiet. Mit rund 150.000 Fahrgästen täglich ist der Praterstern aber auch einer der größten öffentlichen Verkehrsknoten Wiens.

Gruß aus der Küche.

Die Gäste genießen die letzten spätsommerlichen Tage im Gastgarten.

Vegetarisch bis Fisch

Im "Café Engländer Praterstern" steht Handarbeit im Fokus: Alle Gerichte sind hausgemacht, auf Fertigprodukte wird bei der Zubereitung komplett verzichtet. Die Speisekarte inklusive der Mittagsangebote wird laufend aktualisiert. Die Preise bleiben im Einklang mit denen des Erstbezirks und das Angebot beinhaltet sowohl Vegetarisches als auch Fischgerichte. Platz bietet das Café für etwa 80 Gäste, ebenso viele haben im Außenbereich Platz.