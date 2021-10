"Kunstaktion": Mann betoniert sich Kopf mitten in Wien zu

Gefährliche Aktion: Ein Aktivist goss seinen Kopf in Beton und befreite sich danach mit Hammer-Schlägen wieder.

Wien. Am Samstag gegen 13.30 Uhr spielte sich am Wiener Naschmarkt eine seltsame und verstörende Aktion ab: Ein Mann übergoss vor besorgten Passanten seinen Kopf mit Beton. Zeugen riefen die Feuerwehr, in Angst der Mann könnte sich verletzten. Um den Mann entstand eine Traube von Menschen – als die Einsatzkräfte eintrafen, befanden sich zahlreiche Schaulustige rund um den am Boden sitzenden Mann. Er hatte sich aufgesetzt als der Beton getrocknet war und begann sich mit Hammer-Schlägen selbst davon zu befreien – die Feuerwehr musste nicht helfend einschreiten. Tatsächlich ist es ihm geglückt das harte Material zu lösen. Offenbar soll es sich bei den gefährlichen Vorgängen um eine "Kunstaktion" gehandelt haben. Über die Identität des Mannes ist nichts bekannt.