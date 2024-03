Linie U2 von Praterstern bis Schottentor gesperrt

Wochenendsperren der U2 zur Vorbereitung der Neueröffnung des Abschnitts Schottentor bis Karlsplatz.

Zur Vorbereitung für die Wiederinbetriebnahme der U-Bahnverbindung zwischen Schottentor und Karlsplatz, die seit Mai 2021 gesperrt war, sind am Samstag ab 0.30 Uhr früh bis Montag zu Betriebsbeginn, Sperren bei der Linie U2 notwendig.



An diesem Wochenende und am Wochenende des 16. und 17. März fährt die U2 nur zwischen Seestadt Aspern und Praterstern. Der Verkehr zwischen Praterstern und Schottentor wird am Weekend eingestellt.



Damit der Abschnitt Schottentor bis Karlsplatz plangemäß im September dieses Jahres wieder geöffnet werden kann, wird das Stellwerk umgerüstet und es sind weitere Montagearbeiten notwendig.



Laut Wiener Linien können Fahrgäste auf die U1 und die U4 sowie auf die S-Bahn und die Bim-Linie 71 ausweichen.