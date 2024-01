Lkw rammt Straßenbahn: Lenker eingeklemmt

In der Langobardenstraße in Wien-Donaustadt krachte ein Lastwagen gegen eine Bim, die entgleiste - der Lkw-Lenker wurde eingeklemmt.

Wien-Donaustadt. Der Unfall im Abendverkehr sorgte in der Donaustadt für ein gewaltiges Verkehrschaos - auch Öffi-Benützer mussten in der Kälte große Umwege in Kauf nehmen. Die Ursache: Ein Lastwagen ist am Montagabend in Wien-Donaustdt an einer strategisch höchst ungünstigen Stelle mit einer Straßenbahn kollidiert und umgekippt. Laut Gerald Schimpf, Sprecher der Wiener Berufsfeuerwehr, wurde der Lenker des Schwerfahrzeugs dabei eingeklemmt.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Wiener Linien kurz vor 18.30 Uhr im Bereich Langobardenstraße - Trondheimgasse. Die Garnitur der Linie 25 dürfte dabei teilweise entgleist sein. Die Linie wurde zwischen Floridsdorf und Kagran, später bis zum Donauspital kurzgeführt. Hunderte Fahrgäste standen in der Kälte.

Schimpf zufolge wurde der Lkw-Fahrer aus seiner misslichen Lage befreit und an die Berufsrettung übergeben. Über die Schwere seiner Verletzungen herrschte zunächst Unklarheit. Die Straßenbahn und der Lastwagen mussten voneinander getrennt werden, bevor die Einsatzkräfte den Lkw wieder aufstellen konnten.

Erst danach konnte auch die Bim wieder ins Gleis zurückgestellt werden. Die Unfallursache war laut Wiener Linien Gegenstand von Ermittlungen. Unklar blieb auch, ob weitere Menschen - etwa Passagiere in der Straßenbahn - verletzt wurden.