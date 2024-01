Lottospieler überfiel Angestellte mit Waffe

Erst nachdem er in der Lottoannahmestelle in einer Passage beim Bahnhof Floridsdorf einen Schein abgegeben hatte, zog der Mann eine Waffe und überfiel die Mitarbeiterin.

Ein großer unbekannter Mann (180 bis 190cm) ist am Sonntag um 16.30 Uhr in eine Lottoannahmestelle in einer Passage beim Bahnhof Floridsdorf gekommen, um seinen Lottoschein abzugeben. Als sich die Mitarbeiterin umdrehte, zückte der ältere Herr, der eine FFP2-Maske trug, eine Waffe. Ob diese echt war, ist bisher unklar. Der Räuber bedrohte damit jedenfalls die Angestellte und forderte Geld.

Fahndung nach Tatverdächtigem

Nachdem die Angestellte ihm einen Betrag übergeben hatte, flüchtete der dunkelblau gekleidete Mann durch die Passage in Richtung Am Spitz. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bisher erfolglos. Von dem Täter fehlt bisher jede Spur. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord, hat die Ermittlungen in dem Fall übernommen. Hinweise werden unter 01-31310-67800 erbeten.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: