Ludwig hofft auf baldige Schanigärten-Öffnung

Entscheidungen frühestens in zwei Wochen bei weiteren Bund-Länder-Gesprächen.

Wien. Der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) hofft, dass demnächst zumindest die Schanigärten der Lokale wieder aufsperren dürfen. Es wäre wünschenswert, wenn es in zwei Wochen hier bereits zu Beschlüssen kommen würde. Dann seien wieder Gespräche zwischen Bund und Ländern anberaumt, sagte er am Dienstag in der Bürgermeister-Pressekonferenz.

"Nächsten zwei Wochen abwarten"

"Wir haben uns vorgenommen, dass wir die nächsten zwei Wochen abwarten wollen und die Situation einschätzen." Möglich seien nach Ostern auch Öffnungsschritte für Hotellerie und Sport. Allerdings, so betonte der Stadtchef, müsse man vorsichtig bleiben und vor allem die Coronavirus-Mutationen im Auge behalten. Er hoffe, dass es durch starkes Testen zu einer günstigen Entwicklung komme - bis ausreichend Menschen geimpft seien.