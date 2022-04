Ludwig pokert um strengere Corona-Regeln

Wien muss auf den Bund warten – will aber seinen eigenen Kurs beibehalten.

Während Bürgermeister Michael Ludwig daheim in Floridsdorf in der Isolation „inhaftiert“ ist und die Stadt über Videoschaltungen managt, analysieren seine Wiener ExpertInnen im Detail die Entwicklungen in der Corona-Pandemie:



Am Dienstag wurden „nur“ mehr 2.334 positive Befunde gemeldet, die Zahl der Todesopfer belief sich leider wieder auf neun Personen, insgesamt gibt es in der Stadt derzeit 58.475 aktive Corona-Fälle.



Die ganze Story lesen Sie mit oe24PLUS. Jetzt anmelden!