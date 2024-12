Ludwig und Faber schupften Packerl im Auftrag des Christkinds

Am Freitag erhielt das Christkind tatkräftige Unterstützung von Dompfarrer Toni Faber und Wiener Bürgermeister Michael Ludwig. Die beiden packten im Logistikzentrum der Post in Inzersdorf mit an, damit die Geschenke rechtzeitig unter den Weihnachtsbäumen landen.

Die Idee, als gelbe Hilfs-Engel der Post im Logistikzentrum zu unterstützen, entstand bei der Eröffnung des neuen Paket-Logistikzentrums Wien im April 2024. Sowohl Bürgermeister Michael Ludwig als auch Dompfarrer Toni Faber haben in ihrer Vergangenheit Erfahrungen als Postler gesammelt und wissen, was es bedeutet, im Auftrag des „Christkinds“ das Land mit Paketen und Briefen zu versorgen. So boten sie kurzerhand ihre Unterstützung an, wenn in der Vorweihnachtszeit wieder Hochbetrieb bei der Post herrscht.

Erfahrene Postler am Werk

Allein im Logistikzentrum Wien werden im Dezember mehr als 230.000 Pakete täglich sortiert. "Um diese enormen Sendungsmengen in der Hochsaison zu bewältigen, ist der Zusammenhalt im Team essenziell und jede helfende Hand macht einen Unterschied", erklärt Post-Generaldirektor Walter Oblin. Österreichweit wurden kürzlich an einem Tag mit 1,56 Millionen Paketen so viele Pakete wie noch nie zugestellt.

"Ehren-Postler" Dompfarrer Toni Faber und Bürgermeister Michael Ludwig helfen im Logistikzentrum Wien.

Daher war man bei der Post dankbar über die tatkräftige Unterstützung von Ludwig und Faber. "Drei Jahre lang war ich als Oberstufenschüler im Sommer jeweils mehrere Wochen als Ferialpraktikant bei der Post im 23. Bezirk tätig und habe Briefe, Telegramme und Pakete zugestellt. Nach 45 Jahren stelle ich mich als `erfahrener Postler´ gerne in den Dienst des Christkinds“, erzählt Dompfarrer Faber. "Als jemand, der in seiner Jugend selbst als Postler tätig war, weiß ich um den unermüdlichen Einsatz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Post, die gerade jetzt Großartiges leisten", so "Ehren-Postler" Ludwig.