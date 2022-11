Luxusauto per Funk gestohlen: Weiterer Komplize verhaftet

Mit dem am Mittwoch nach Österreich ausgelieferten 22-Jährigen sitzt jetzt der mittlerweile achte Täter der Bande.

NÖ, Wien. Kurz zusammengefasst, stahlen die Polen in Ostösterreich sieben hochpreisige Autos, indem sie mit Funkstreckenverlängerern Nobelgegenden durchstreiften und schauten, wer seinen Status-Boliden im Freien parkte. Wenn dann obendrein der (Funk-)Autoschlüssel im Vorzimmer aufgehängt war, konnten die Täter das Signal abfangen und zum Fahrzeug weiterleiten.

Überwachungsvideos zeigen: In weniger als einer Minute war der Porsche, der Benz oder 8er-BMW gekapert, und ein Bandenmitglied fuhr damit davon. Gesamtschaden: 1,2 Millionen Euro. Nachdem im März sieben Täter ausgeforscht und verhaftet wurden, konnte nun ein achter Mann, ein 22-jähriger Pole, in Holland geschnappt und nach Wien überstellt werden.