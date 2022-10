MA 46: Kein Parkplatz für 93-Jährigen

Die MA 46 schafft es seit Mai nicht, einen Behindertenparkplatz einzurichten.

Döbling. Im Mai dieses Jahres stellte der Pensionist Alfred R. bei der zuständigen MA 46 einen Antrag auf Einrichtung eines Behindertenparkplatzes.

In der Warteschleife. Die Antwort des Magistrats: Schweigen. Wochenlang. Dann wandte sich der verzweifelte 93-Jährige an den VP-Bezirksvorsteher von Döbling, Daniel Resch. Der rief bei der MA 46 an und urgierte die Bearbeitung des Ansuchens – was ihm auch zugesagt wurde.

Am 19. Juni rief der schwer frustrierte Senior wieder beim rührigen Bezirkspolitiker an – es habe null Reaktion gegeben. Dem staunenden Resch wurde beim nächsten Telefonat mit der MA 46 am 20. Juni mitgeteilt, dass man nichts vom Anliegen von Herrn R. wisse. Man wolle jetzt aber rasch handeln …

Technik-Ausfall. Schließlich zog der August ins Land, R. rief wieder bei Resch an – erraten: Noch immer keine Reaktion.

„Diesmal wurde mir mitgeteilt, dass es einen zweiwöchigen Systemausfall gegeben habe. Bei einem Antrag, der seit Mai daliegt. Unglaublich“, empört sich Resch.

Zu schlechter Letzt wurde bei der vorläufig letzten Urgenz in der Vorwoche wieder mitgeteilt, dass jetzt aber wirklich was geschehen werde …

„Absolut unverständlich, wie man Bürgeranliegen so vergessen kann oder diese schlichtweg nicht angreift. Ein einziges Chaos“, ärgert sich Resch über das Ressort von Ulli Sima.