Mädchen (12) in Wien aus dem sechsten Stock gestürzt

Eine Zwölfjährige ist am Donnerstag in Wien-Margareten gegen 21.40 Uhr aus dem Fenster im sechsten Stock gestürzt. Das Mädchen prallte gegen einen abgestellten Pkw und wurde von der Berufsrettung mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Die Gründe waren vorerst unklar, Hinweise auf Fremdverschulden gebe es keine, berichtete die Polizei am Freitag.

