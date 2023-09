Mafia-Pate "Dexter" vor Gericht

Der 34-Jährige ist in Serbien bereits wegen Mordes im Gefängnis gesessen. Dieses Mal wird ihm ein Drogenhandel im großen Stil vorgeworfen. Er ist nicht geständig.

Der Angeklagte, genannt "Dexter" wurde bereits wegen schweren Raubes zu elf Jahren verurteilt. Heute, Mittwoch, wird dem 34-Jährigen erneut der Prozess gemacht. Vor dem Landesgericht in Wien muss sich D. alias "Dexter" wegen Drogenhandels verantworten, es soll um 500 Kilo Kokain und Heroin gehen. Er soll am 28.Dezember 2019 gemeinsam mit Helfern in einer Wiener Garage gewalttätig einer anderen Gruppierung 13 Kilo Kokain abgenommen haben.

Dazu hätte "Dexter" eigens eine Garage angemietet, um bei dem Drogendeal mit seinen Mafia-Kollegen. Als die beiden anderen Männer ankamen, ging die Gruppe auf sie los. Beide wurden bei dem Angriff schwer verletzt.

Sechs Tage soll der Mafia-Prozess dauern, das Urteil soll erst Mitte Oktober fallen. Ein Geschworenengericht wird die Vorwürfe beurteilen.

"Dexter" saß bereits wegen Mord im Gefängnis

Den Knast kennt der 34-Jährige bereits. Er saß schon eine elfjährige Strafe wegen Mordes in Serbien ab. Die Mafia-Gruppierung, die aus 200 Mitgliedern in Wien bestehen soll, flog wegen eines Chats auf, welches das FBI entschlüsseln konnte. 100 Kilo Drogen sollen in der Stadt verkauft worden sein.