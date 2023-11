Mann zwischen zwei Loks zerquetscht

Ein furchtbarer Arbeitsunfall ereignete sich Montagnachmittag in der Freudenau. Dabei kam ein 46-jähriger Arbeiter zwischen zwei Verschubloks und wurde durch das Zusammenstoßen der beiden Züge eingeklemmt. Am selben Abend kam es dann zu einem schweren Arbeitsunfall beim U-Bahn-Ausbau.

Wien. Das erste Drama mit leider tödlichem Ausgang ereignete sich am Gelände des Wiener Hafens auf den Verschubgleisen bei der Freudenauer Hafenstraße: Dort nahmen um 13 Uhr ein 46- Jähriger und sein 30-Jähriger Arbeitskollege nahmen die Arbeiten an rollenden Containern vor. Dabei wurde der ältere Kollege durch das Rückwärtsrollen und in weiterer Folge durch das Aufeinanderprallen der beiden Züge zwischen den Loks eingeklemmt. Durch die Berufsrettung Wien wurden sofort Wiederbelebungsmaßnahmen eingeleitet jedoch konnte wenig später durch den Notarzt nur mehr der Tod des 46-Jährigen festgestellt werden. Polizei und Arbeitsinspektoriat ermitteln.

© Wiener Linien, Zinner

Drama in U-Bahn-Baugrube

Noch am selben Abend gegen 23 Uhr kam es beim Aus- bzw. Tiefbau für die Linien U2 und U5 in der Reichsratstraße zu einem folgenschweren Zwischenfall: Zwei Arbeiter wurden von herabstürzendem Spritzbeton getroffen. Ein 49-Jähriger und ein 47-Jähriger wurden durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und anschließend mit der Feuerwehr über den Baustellenkran beim Schottentor aus der Baugrube geborgen. Beide Männer wurden schwer an den Beinen verletzt - sie erlitten offene Brüche - und wurden in ein Krankenhaus gebracht.