Mann randaliert in U-Bahnstation und ohrfeigt Polizisten

Wien. Nachdem ein Mann am Donnerstag um etwa 18 Uhr in der U-Bahnstation Josefstädter, Zeugen zufolge augenscheinlich alkoholisiert und ohne Mund-Nasenschutz randaliert und in einen dortigen Aufzug uriniert haben soll, hielten ihn Polizisten der Polizeiinspektion Hernalser Gürtel auf einem dortigen Bahnsteig an.

Der mutmaßliche Randalierer, ein 45-jähriger griechischer Staatsangehöriger, weigerte sich seine Identität bekannt zu geben und die U-Bahnstation zu verlassen. Schlussendlich versetzte er einem Polizisten eine Ohrfeige. Er wurde festgenommen. Im Zuge der Festnahme wehrte sich der 45-Jährige heftig, schlug und trat um sich, sodass ihm sowohl Hand- als auch Fußfesseln angelegt werden mussten.