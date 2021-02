Mann schlägt an U6-Station mit Eispickel um sich

Der 30-Jährige bedrohte Zeugen und stieg dann in die U-Bahn.

Zu einem gefährlichen Zwischenfall kam es am Sonntagvormittag in der U-Bahnstation Gumpendorfer Straße. Passanten alarmierten die Polizei, nachdem ein Mann mit einem Eispickel um sich geschlagen hat. Als Zeugen den Mann baten, sein Verhalten zu ändern, habe dieser ihnen Gewalt mit dem Eispickel angedroht.

Anschließend sei der Mann in die U6 Richtung Westbahnhof eingestiegen, verletzt habe der Mann niemanden. In der U-Bahnstation Westbahnhof konnte der Beschuldigte, ein 30-jähriger österreichischer Staatsbürger, angehalten werden. Da der Mann den Eindruck machte, an einer psychischen Krankheit zu leiden, wurde er dem Amtsarzt vorgeführt. Auf Grund seines Verhaltens konnte eine Gefährdung von ihm selbst oder einen anderen nicht ausgeschlossen werden. Anschließend wurde er in ein Spital zur weiteren Behandlung gebracht. Der Eispickel wurde sichergestellt.