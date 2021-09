Mann schlug in Wien Kontrahenten mit Flasche auf den Kopf

Nach einer Ehrenbeleidigung, schlug er ihm eine Flasche an den Kopf.

Bei einer Rauferei zwischen zwei Männern am Montag zu Mittag im Resselpark in Wien-Wieden hat ein 32-jähriger Mann seinem 52-jährigen Kontrahenten mit einer Glasflasche auf den Kopf geschlagen und diesem eine blutende Kopfwunde zugefügt. Der stark alkoholisierte Verdächtige (2,5 Promille) wurde festgenommen, berichtete die Polizei in einer Aussendung.

Das Opfer wurde von der Wiener Berufsrettung versorgt. Auslöser für die Auseinandersetzung zwischen den beiden Slowaken waren laut Polizei "gegenseitige Ehrenbeleidigungen".