Mann schoss mit Pistole: Großeinsatz in Wien-Donaustadt

An der Fahndung beteiligten sich das Stadtpolizeikommando, die WEGA, die Diensthundeeinheit, und auch der Polizeihubschrauber hob ab.

Wien. Ein besorgter Anruf beim Polizeinotruf hat Donnerstagnachmittag einen Großeinsatz in Wien-Donaustadt ausgelöst: Ein Mann mit Schusswaffe halte sich in der Kirschenallee auf, er gebe auch Schüsse ab, wurde gegen 14.00 Uhr gemeldet. An der Fahndung beteiligten sich das Stadtpolizeikommando, die WEGA, die Diensthundeeinheit, und auch der Polizeihubschrauber hob ab. Der bald gestellte 21-Jährige - er hatte aus einer Schreckschusspistole gefeuert - wurde in ein Spital gebracht.

"Der 21-Jährige gab zu, einen Schuss abgegeben zu haben und gab weiters an, noch eine Schreckschusspistole zu besitzen", berichtete Polizeisprecherin Barbara Gass. Da gegen den Mann ein aufrechtes Waffenverbot besteht, wurden ihm beide Schreckschusspistolen abgenommen und eine Anzeige nach dem Waffengesetz gelegt. "Aufgrund der Umstände wurde der Mann gemäß dem Unterbringungsgesetz einem Amtsarzt vorgeführt und in einem Krankenhaus untergebracht", so die Sprecherin.

Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Es lag auch keine Sachbeschädigung vor, sagte Gass.