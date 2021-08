Mann überfällt mit Pistole Trafik in Wien: Fahndung

Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bis dato negativ.

Wien. Ein derzeit noch unbekannter männlicher Täter steht im Verdacht einen bewaffneten Raub in einer Trafik begangen zu haben. Der Tatverdächtige kam in das Geschäftslokal, bedrohte eine Angestellte mit einer Pistole und konnte mit Bargeld, in derzeit noch unbekannter Höhe, flüchten. Der Mann soll in Richtung Dunantgasse geflüchtet sein, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief bis dato negativ. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt.

Die Ermittlungen des Landeskriminalamtes Wien, Außenstelle Nord, Ermittlungsbereich Raub, laufen auf Hochtouren. Personen, die Angaben zu den Vorfällen machen können, werden ersucht sich unter der Telefonnummer 0131310-67800, zu melden.

Personenbeschreibung