Wiener wurde von einem 41-jährigen Mann im Innenhof einer Wohnhausanlage mit einem Messer attackiert.

Ein 45-Jähriger ist am Sonntagabend in einem Innenhof in Wien-Donaustadt von einem Bekannten mit einem Messer verletzt worden. Der Mann erlitt einen Stich am Bein und wurde von der Rettung in ein Krankenhaus gebracht, teilte die Polizei am Montag mit. Der 41 Jahre alte Täter wurde noch in der Wohnhausanlage in der Anton-Sattler-Gasse festgenommen und wegen schwerer Körperverletzung angezeigt. Zudem bekam er ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie Waffenverbot auferlegt.

Die Einsatzkräfte wurden um 19.40 verständigt, nachdem eine verbale Auseinandersetzung handgreiflich wurde und schließlich in dem Messerstich endete, berichtete Polizeisprecher Philipp Haßlinger. Die Tatwaffe wurde nicht gefunden. Die Frau des Opfers bestätigte jedenfalls auch den Messerstich durch den 41-Jährigen. Weitere Ermittlungen zu der Tat sind laut Polizei noch im Gange.