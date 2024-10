Martin Hos "DOTS - The Hidden Club": Comeback mit neuem Chef und DIESEM Namen

Am 1. November eröffnet der Szene Club auf der Mariahilferstraße unter dem Namen "CC Club" neu

Die Zeit des „DOTS – The Hidden Club“ ist vorbei. Zumindest unter diesem Namen. Am 31. Oktober lädt der neue Manager und langjährige Ho-Begleiter Chris Edy zu Hallwoeen-Party, bevor die Kult-Location am 1. November unter dem Namen „CC Club“ erneut ihre Pforten öffnet. Der Club bekam eine neue Sound-Anlage und wurde stark modernisiert.

DOTS - The Hidden Club © DOTS Group ×

„Mit Chris Edy an der Spitze wissen wir den Club in besten Händen. Sein tiefes Verständnis für den Standort und seine Vision für die Zukunft werden den Club in eine neue, spannende Richtung führen“, so Martin Ho, der sich zur Zeit hauptsächlich um die internationale Expansion kümmert und Mitte Dezember in Dubai das erste DOTS DXB eröffnen wird.

Martin Ho © Christian Jobst ×

Die DOTS GROUP ist eine international tätige Unternehmensgruppe, die sich auf gehobene progressive Gastronomie, Entertainment, Hotellerie und Kunsthandel spezialisiert. Sie wurde 2005 in Wien von Unternehmer Martin Ho gegründet und eröffnet 2024 ihren ersten internationalen Standort in Dubai (Vereinigte Arabische Emirate). Als eigene Getränkemarken serviert die DOTS GROUP „Bodu Vodka“ und „Chin Chin“-Gin.