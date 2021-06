Massenschlägerei: Jugendlicher schlug mit Schlagring auf Bewusstlosen ein

Samstagabend kam es an zwei Schauplätzen in Wien zu dramatischen Szenen. In Simmering schlug ein Mann seine Frau aufgrund von "Eheproblemen" nieder, in Ottakring lieferten sich neun jugendliche Männer eine gewaltsame Rauferei. Ein Beteiligter wurde bewusstlos, dennoch ließ man nicht von ihm ab.

Wegen "Eheproblemen" hat ein 41-Jähriger Samstagnacht in Wien-Simmering auf seine Frau eingeprügelt, bis die durch den Lärm alarmierten Nachbarn die Polizei verständigten. Aber auch in Anwesenheit der Beamten bedrohte der Österreicher die 29-Jährige gewaltsam. Die Frau wurde leicht verletzt, gegen den Mann ein Betretungs- und Annäherungsverbot ausgesprochen, teilte die Exekutive am Sonntag mit. Der 41-Jährige ist bereits polizeibekannt, und es gab auch schon Einsätze wegen Gewalt in der Privatsphäre. So auch am Samstag gegen 22.40 Uhr. Dabei verhielt sich der Österreicher von Beginn an auch gegenüber den Beamten aggressiv. Die Ehefrau gab an, dass ihr Mann sie geschlagen, gewürgt und bedroht habe. Der Beschuldigte leugnete dies auch gar nicht und legte noch mit ein paar Drohungen nach. Daraufhin wurde der 41-Jährige festgenommen und die Wohnung mithilfe eines Drogenspürhunds durchsucht. Insgesamt fanden sich etwas über 200 Gramm Marihuana, die der Verdächtige für Verkaufszwecke besessen haben dürfte. Massenschlägerei in Ottakring Unterdessen lieferten sich neun Männer im Alter von 16 bis 19 Jahren eine Riesen-Rauferei in Ottakring: Sie sollen sich gegenseitig geschlagen und getreten haben, wie die Landespolizeidirektion Wien berichtet. Ein 19-Jähriger verlor dabei das Bewusstsein. Dringend tatverdächtig ist ein 17-Jähriger, der das Opfer mit einem Schlagring niedergeschlagen und weiter auf ihn eingeprügelt haben soll, nachdem dieser das Bewusstsein verloren hatte. Der mutmaßliche Täter, ein 17-Jähriger, wurde festgenommen, berichtete die Polizei. Worum es um 1.00 Uhr bei der Rauferei zwischen den insgesamt neun Männern im Alter zwischen 16 und 19 ging, wollten die schweigsamen, aber durchgehend alkoholisierten Jugendlichen nicht verraten.