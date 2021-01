Menschenschlange geht über den gesamten (!) Graben. Hunderte wollen Five-Guys-Burger ausprobieren.

Wien. Unfassbare Bilder am Montagmittag Wien: Vor dem neu eröffneten Kult-Burger-Lokal "Five Guys" im ersten Bezirk bildete sich zeitweise eine mehrere hundert Meter lange Menschenschlange. Bei einer Online-Bestellung war die Wartezeit bis zu einer Stunde oder mehr.

Um das Essen abzuholen, entstand eine Riesen-Menschenschlange vor dem Lokal, die über den gesamten (!) Wiener Graben ging. "So etwas habe ich in Wien noch nie gesehen", erzählt ein Augenzeuge oe24.at. Trotz Lockdown: FFP2-Masken trugen in der Schlange nur die wenigsten und auch der 2-Meter-Mindestabstand wurde kaum eingehalten. Der Ansturm sorgte sogar zu einem Polizei-Einsatz.

Polizei-Einsatz wegen Mega-Ansturm

Schließlich kam es wegen des Mega-Ansturmes auf das Lokal sogar einen Polizei-Einsatz. Ein Augenzeuge schickte ein Foto in die Redaktion, auf dem die zwei Polizei-Beamten zu sehen sind.

Neben den Burgern ist die Kette "Five Guys" für ihre saftigen XXL-Fries und die Milchshake-Welt bekannt. "Five Guys" kommt aus Virginia und hat weltweit rund 1500 Filialen. Nachdem sich das Franchise-Konzept Paris, London, Berlin und Mailand bewährt hat, wurde nun in Wien aufgesperrt. Am Graben 30 auf 900 Quadratmetern kann ab heute der Burgerlust gefrönt werden.