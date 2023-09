Am Wiener Graben stehen am Samstag hunderte Menschen in einer Riesen-Schlange, sie alle wollen nur eines: Die neue Swatch-Uhr ergattern.

Am Samstag startete offiziell der Verkauf der neuen Swatch-Uhr "Bioceramic Scuba Fifty Fathoms" in Kooperation mit dem Luxusuhrenhersteller Blancpain. Wie schon bei der letzten Zusammenarbeit von Swatch mit Omega wollten auch diesmal unzählige Menschen ein Exemplar ergattern. In ganz Europa bildeten sich vor den Swatch-Stores gigantische Schlangen. Auch in Wien herrschte reger Andrang. Leistbarer Luxus: Swatch bringt neue Uhr mit Blancpain heraus Bereits um 9.30 Uhr Vormittag standen hunderte Uhren-Fans am Graben Schlange, um eine der Uhren erwerben zu können. Teilweise wurde sogar vor dem Swatch-Store campiert. Die ???? heute um 0930 vor dem @Swatch Store am Wiener Graben wegen der Kooperation mit @Blancpain1735 die Ersten waren bereits gestern um 1900 da #swatch #BLANCPAIN #schräg #hype pic.twitter.com/uqaZD5PvWj — Martin Müller (@MMolinarius) September 9, 2023 Der Hype um die Swatch-Uhr ist nicht verwunderlich. Eine echte Blancpain "Fifty Fathoms" kostet an die 16.000 Euro und ist für die meisten Menschen nicht erschwinglich. Das legendäre Modell kam vor rund 70 Jahren als erste Taucheruhr auf den Markt und revolutionierte damit den Uhrenmarkt. © Swatch × Die Swatch-Version besteht aus Biokeramik, einem speziellen Kunststoff und ist optisch dem Original sehr ähnlich. Und vor allem: Sie ist schon um 390 Euro zu haben. Die Kollektion ist nicht limitiert, aufgrund des Andrangs ist der Verkauf aber auf eine Uhr pro Person und Tag beschränkt.