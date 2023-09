Die "Moonswatch" in Kooperation mit Omega war bereits ein Renner. Jetzt bringt Swatch mit der Luxusmarke Blancpain erneut eine leistbare Kollektion in Anlehnung an eine legendäre Uhr heraus.

Mit dieser Ankündigung dürfte Swatch den nächsten Hype entfachen: Nach der Kooperation mit Omega und der begehrten – weil im Gegensatz zur originalen Speedmaster auch leistbaren – "Moonswatch" hat sich der Schweizer Uhrenhersteller mit der nächsten Luxusmarke zusammengetan. Mega-Ansturm auf Wiener Swatch Store

Swatch wächst und erwartet für 2023 neue Rekorde

Mit Swatch-Uhren kann man jetzt auch bezahlen In Kooperation mit Blancpain sind fünf neue Modelle entstanden, eine Ode an deren legendäre "Fifty Fathoms" aus dem Jahr 1953, die damals die Uhrenbranche als erste echte Taucheruhr revolutionierte. Die Kollektion wurde von den fünf Ozeanen der Welt inspiriert. © Swatch × Die Blancpain x Swatch-Uhren hören auf den Namen "Bioceramic Scuba Fifty Fathoms" – das jeweilige Modell ist nach dem entsprechenden Weltmeer benannt: "Arctic Ocean", "Pacific Ocean", "Atlantic Ocean", "Indian Ocean" und "Antarctic Ocean". Verbaut ist ein Sistem51-Automatikuhrwerk von Swatch mit einer Gangreserve von 90 Stunden. Das Gehäuse besteht wie schon bei der "Moonswatch" aus Biokeramik, einer Mischung aus Keramik und Kunststoff. © Swatch × © Swatch × © Swatch × © Swatch × © Swatch × Wie schon bei der "Moonswatch" der Clou: Anders als das Blancpain-Original, das über 15.000 Euro kostet, ist die Swatch-Version schon um 390 Euro zu haben. Ab Samstag können Fans in ausgewählten Swatch Stores zuschlagen. In Österreich werden sie im Wiener Store am Graben 28, in Salzburg im Store in der Getreidegasse 38 und in Innsbruck im Kaufhaus Tyrol verkauft. Pro Person und Tag kann nur eine Uhr erworben werden. Die Blancpain-Edition ist zwar nicht limitiert, doch der Andrang wird wohl erneut entsprechend riesig sein.