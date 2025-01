Meidlinger Pflegeheim schließt: Hundert Bewohner betroffen

Das Pflegewohnhaus Tivoli in Meidling wird geschlossen. Knapp 100 Bewohner sind von der Schließung im April betroffen.

Das Pflegehaus Tivoli in der Hohenbergerstraße muss schließen, was bis 30. April geschehen soll. Am Mittwoch wurden bereits die Bewohner und Mitarbeiter der Meidlinger Pflegeeinrichtung über das Vorgehen informiert.

Die Schließung steht bereits im April bevor, gegenüber "Wien heute" begründete der Betreiber Kursana die Entscheidung mit dem Immobilienvertrag. Laut Angaben müsse man den Betrieb schließen, weil der Pachtvertrag der Immobilie ausläuft. Nach 30 Jahren ist eine Sanierung dringend notwendig, diese kann bei laufendem Betrieb einer 24-Stunden-Einrichtung aber nicht durchgeführt werden.

Neues Zuhause für die Bewohner

Gemeinsam mit dem Fonds Soziales Wien (FSW) arbeitet man aktuell intensiv an einer neuen Unterbringung der 100 Bewohner und einem Wechsel der betroffenen Mitarbeiter in andere Einrichtungen. "Unabhängig davon in welcher Einrichtung die Kund:innen ein neues Zuhause finden werden, können wir als Fonds Soziales Wien sicherstellen, dass es für alle Bewohner:innen ein Platzangebot geben wird. Hier gibt es von unserer Seite das klare Commitment zur Versorgungssicherheit", erklärte Monika Badilla, stellvertretende FSW-Geschäftsführerin und Leiterin des Fachbereichs Pflege und Betreuung.

Noch nicht klar ist, was mit der Immobilie künftig passieren soll. Infos dazu sollen in Bälde folgen.