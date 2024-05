Messer-Attacke am Handelskai: 22-Jähriger verletzt

Der unbekannte Täter konnte flüchten.

Am Donnerstag gegen 19.15 Uhr kam es am Handelskai aus bisher ungeklärter Ursache zwischen einem noch unbekannten Mann und einem 22-Jährigen zu einem Streit. Im Zuge dessen soll der Unbekannte den 22-Jährigen mit einem Messer attackiert und am Oberarm leicht verletzt haben.

Eine Sofortfahndung nach dem Tatverdächtigen verlief erfolglos. Durch Einsatzkräfte der Berufsrettung Wien wurde der Verletzte notfallmedizinisch versorgt.

Die Ermittlungen sind im Gange. Sachdienliche Hinweise werden – auch anonym – in jeder Polizeidienststelle entgegengenommen.