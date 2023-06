Messer-Attacke im Wiener Bermuda-Dreieck

Der Angeklagte (24) bekannte sich bei der Gerichtsverhandlung nicht schuldig.

Wien. Eine Partynacht im Bermudadreieck in der Innenstadt geriet am 3. September 2022 komplett außer Kontrolle. Abdalla A. (24) war in einem Lokal mit dem Opfer in Streit geraten. Securitys schritten ein. Das spätere Opfer (47) verließ mit seiner Freundin gegen 3 Uhr das Lokal, der Angeklagte A., der sich am Montag wegen versuchten Mordes vor Gericht verantworten musste, folgte in weiblicher Begleitung.

Bei der Ruprechtsstiege gerieten sich die beiden Paare erneut in die Haare. Obwohl Passanten versuchten zu beschwichtigen, zückte der Jüngere ein Messer und stach mehrmals auf seinen Kontrahenten ein. Danach habe sich der mutmaßliche Täter das T-Shirt ausgezogen und auf die Stiege gesetzt. Das Opfer flüchtete zu Polizisten am Schwedenplatz.

Schuld. Der Beschuldigte bestritt vor Gericht alles. „Der andere ist mich angegangen“, sagte er. Das Messer wäre dort gelegen. Zugestochen habe er nicht, er habe sich in einer „Ausnahmesituation“ mit Schwungbewegungen gewehrt. Die Gutachter kamen zu keinem eindeutigen Ergebnis. Das Urteil stand bei Redaktionsschluss aus.