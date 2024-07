Messer-Attacke in Wien: Zwei Männer verletzt

Drei männliche Tatverdächtige sind auf der Flucht.

Zwei Männer sind Freitagfrüh in Wien-Leopoldstadt von drei Unbekannten mit einem Messer verletzt worden. Zeugen fanden die durch Schnitte Verletzten um 5.20 Uhr am Oswald-Thomas-Platz in der Wiese sitzend und alarmierten die Rettungskräfte. Sie sagten, sie wurden völlig grundlos attackiert. Eine Fahndung nach den Tätern verlief bis jetzt erfolglos, so die Polizei am Samstag.

Der 25-Jährige erlitt im Bereich des Hinterkopfes Schnittverletzungen. Dem 44-Jährigen wurden Schnittverletzungen im Bereich der Arme sowie des Bauches zugefügt. Die beiden Opfer wurden durch die Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und in ein Spital gebracht. Es bestand keine Lebensgefahr.