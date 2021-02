Messer-Duo stach 21-Jährigen in U-Bahnstation nieder

Der Verletzte und seine Begleiter rannten in die U-Bahnstation, wo dieser dann verletzt zusammenbrach.

Wien. Die auf den Lichtbildern ersichtlichen Personen stehen im Verdacht, einen 21-jährigen Mann mittels Messerstich schwer verletzt zu haben, wie die Polizei in einer Aussendung schreibt. Die Tat fand bereits am 22. Jänner 2021 statt – nun sucht die Polizei auch via Veröffentlichung der Bilder nach den Tätern. Das Opfer befand sich mit zwei Freunden im Bereich des Ausgangs der U-Bahnstation U1 Alaudagasse (Ausgang Hanssonzentrum), als es von einem der zwei Tatverdächtigen angerempelt wurde. Es kam zu einer kurzen verbalen Auseinandersetzung, bevor die zwei unbekannten Männer sich entfernten. Nach kurzer Zeit kamen sie jedoch zurück und einer der nun Gesuchten zückte ein Messer und stach auf das Opfer ein. Die Angreifer flüchteten danach zu Fuß in Richtung eines Einkaufszentrums. Der Verletzte und seine Begleiter rannten in die U-Bahnstation, wo dieser dann verletzt zusammenbrach. Der 21-Jährige wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Eine Sofortfahndung nach den Tätern verlief negativ.

© LPD Wien

Die Wiener Polizei ersucht über Anordnung der Staatsanwaltschaft um Veröffentlichung der Bilder. Zeugen, denen die Tatverdächtigen vor, während oder nach der Tat aufgefallen sind, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

© LPD Wien

Hinweise (auch anonym) werden an die Polizeiinspektion Ada Christen Gasse, unter der Telefonnummer 01-31310-56310 erbeten.