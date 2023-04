Messer-Raub in Wien: Syrer (13) strafunmündig

Ein 13-Jähriger hat in der Nacht auf Sonntag am Franz-Josefs-Kai am Rand der Wiener Innenstadt mit einem Messer einen 18-jährigen Passanten überfallen und diesen leicht verletzt.

Der Bursche zog an der Umhängetasche des jungen Mannes und schlug ihm mehrmals mit der Faust ins Gesicht. Anschließend raubte er ihm sein Mobiltelefon und flüchtete. Die gegen 5.00 Uhr alarmierte Polizei hielt den Beschuldigten in der Nähe des Tatorts an und fand das erbeutete Handy bei ihm. Der 13-Jährige ist bereits wegen mehrerer Raubdelikte amtsbekannt, berichtete Polizeisprecher Markus Dittrich. Er wurde auf Grund seiner Strafunmündigkeit als Unter-14-Jähriger einem Betreuer eines Krisenzentrums übergeben. Das Tatmesser wurde nicht aufgefunden.