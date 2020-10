Messer-Streit zwischen vier Personen in Ottakring

Ein Bulgare und seine Landsfrau sollen zwei Männer mit der Stichwaffe bedroht haben.

Am Donnerstagmittag kam es in der Wattgasse in Wien-Ottakring zu einer hitzigen Diskussion zwischen vier vier Personen, die schnell in einem Streit endete. Ein Bulgare (32) und eine 26-jährige Landsfrau legten sich mit zwei Männern an. Die Bulgaren sollen daraufhin ihre Kontrahenten mit einem Messer bedroht haben.

Die bereits alarmierten Polizisten deeskalierten die Situation prompt und trennten die vier Streithähne. Das Messer des Bulgaren wurde daraufhin auf der Fahrbahn gefunden. Bei der Personenkontrolle wurde zudem bei der Frau ebenfalls ein Teppichmesser entdeckt und sichergestellt. Die beiden Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Nach Kontaktaufnahme mit der Staatsanwaltschaft Wien, ordnete diese die Anzeige auf freiem Fuß für beide Tatverdächtigen an. Der 32-Jährige dürfte sich beim Hantieren mit dem Messer selbst verletzt haben, alle anderen Beteiligten blieben durch den Vorfall unverletzt.