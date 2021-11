Eine Frau ist Sonntagnachmittag in einer Wohnung in Wien-Floridsdorf bei einem Streit um Drogen getötet worden.

In einer Wohnung („betreutes Wohnen“) kam es zwischen einem 45-jährigen österreichischen Staatsbürger, einer 37-jährigen Frau und einem 42-jährigen Mann zu einem Streit. Laut derzeitigen Erkenntnissen dürften sich die Beteiligten um Suchtmittel gestritten haben. Der Vorfall ereignete sich kurz nach 14 Uhr. Im Zuge der Auseinandersetzung soll der 45-Jährige die anderen beiden mit einem Messer attackiert haben. Die Frau wurde dadurch tödlich verletzt und verstarb noch am Tatort. Der 42-jährige Mann wurde mit schweren Verletzungen durch einen Wiener Rettungsdienst in ein Spital gebracht.

Der Tatverdächtige wies Schnittverletzungen an den Händen auf. Er wurde festgenommen und nach einer Behandlung im Spital in ein Polizeianhaltezentrum gebracht. Ermittlungen sind im Gange.