× Messerattacke vor Lokal: Mann festgenommen

In der Leystraße im 20. Wiener Gemeindebezirk kam es vor einem Lokal zu einer Messerattacke. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen festnehmen.

Vor einem Lokal in der Leystraße gerieten bis zu acht alkoholisierte Personen in einen Disput. Ein 58-jähriger kroatischer Staatsbürger wollte dem Treiben ein Ende setzen und griff zum Messer. Er versetzte einem 49-Jährigen einen Stich in den Rücken und verletzte den Mann dabei schwer. Die eintreffende Polizei konnte den Tatverdächtigen im Lokal festnehmen.

© Vinjat Manset Haber ×

Waffe versteckt

Da der Mann die Tatwaffe nicht mehr bei sich trug kamen Diensthunde zum Einsatz. Die versteckte Waffe wurde im Lokal aufgegriffen. Das Opfer wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und in ein Krankenhaus gebracht.