Messerstecherei in Wien: 19-Jähriger verletzt

Ein Streit auf der offenen Straße eskalierte am Mittwochabend in Favoriten.

Wien. Eine handfeste Auseinandersetzung hat sich am Mittwochabend in Favoriten ereignet: Ein 18-Jähriger und ein ihm flüchtig bekannter 19-Jähriger gingen in der Neilreichgasse mit Faustschlägen aufeinander los.

18-Jähriger zückte Messer

Daraufhin zog der Jüngere plötzlich ein Messer, forderte das Tablet des 19-Jährigen ein und versuchte auf ihn einzustechen. Er wurde dadurch an den Händen verletzt. Beamte nahmen beide gegen 18 Uhr vorläufig fest.

Die Berufsrettung übernahm die notfallmedizinische Versorgung des Älteren. Sowohl bei ihm als auch bei dem 18-Jährigen handelt es sich um syrische Staatsangehörige. Das Landeskriminalamt Wien ermittelt.