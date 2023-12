Messserstecherei in türkischer Bäckerei in Wien

Aus bislang unbekanntem Grund soll ein 62-jährigerTürke einem 25-jährigen Landsmann und Angestellten einer Bäckerei mit einem Messer eine Stichverletzung im Oberkörperbereich zugefügt haben.

Wien. So viel ist bisher über den dramatischen Vorfall um 5.30 Uhr In der Thaliastraße in Ottakring bekannt: Bei dem 62-Jährigen, der mit dem Messer in der Hand in die Bäckerei samt angeschlossenen Café und Mini-Supermarkt kam, handelt es sich um einen ehemaligen Mitarbeiter.

Dabei stach der Angreifer einem 25-Jährigen Angestellten mit dem Messe wuchtig in die Brust, sodass auch angesichts der enormen Menge an Blut(verlust) zunächst Lebensgefahr befürchtet wurde.

Das Opfer, ein junger Türke, wurde von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch versorgt, in ein Spital gebracht und dort behandelt. Er konnte aber - nachdem die doch nicht so tiefe Wunde getuckert werden konnte - bereits in häusliche Pflege entlassen werden. Der 62-jährige Tatverdächtige wurde in seiner Wohnung im Bezirk Ottakring von Ermittlern des Landeskriminalamts Wien, Außenstelle West, mit Unterstützung der WEGA festgenommen. Eine Vernehmung ist noch ausständig.