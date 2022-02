MFG tritt zur Ärztekammer-Wahl an

Angeführt wird die Impf­gegner-Ärzteliste von MFG-Vizeobmann Christian Fiala.

Wien. Ab 22. Februar starten die Ärztekammer­wahlen in Tirol, die restlichen Bundesländer folgen von Mitte März bis Anfang April. Der Wiener Wahltermin am 19. März dürfte brisant werden: Die Impfgegner-Partei MFG tritt mit einer Liste an. Ganz vorne: Dr. Christian Fiala. Der Vizeparteiobmann betreibt eine Abtreibungsklinik in Wien und machte mit Corona-Leugner-Demos und dem Leugnen von Aids immer wieder auf sich aufmerksam.

Länder. Gegenüber ÖSTERREICH bestätigte Fiala, dass man auch in NÖ antreten werde. In anderen Ländern prüft man noch.