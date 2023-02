Mit 3 Promille: Friedhofsmitarbeiter drohte Chef – Kündigung

53-Jähriger kam mit drei Promille zum Dienst in Favoriten: "Hier liegen viele Tote, du wirst der Nächste sein"

Weil ihn der Chef wegen seiner Alkoholisierung und seiner Aggressivität entlassen hat, ist ein Friedhofsmitarbeiter in Wien-Favoriten am Mittwochvormittag ausgerastet. Laut Polizeisprecher Markus Dittrich beschimpfte der 53-Jährige, der in der Verwaltung beschäftigt war, seinen Vorgesetzten, um ihm schließlich zu drohen: "Hier liegen viele Tote, du wirst der Nächste sein."

Dass Beamte der Polizeiinspektion Van-der-Nüll-Gasse zugezogen wurden, ließ den 53-Jährigen nicht ruhiger werden. Die Polizisten nahmen den Mann schließlich fest. Bei ihm wurden gegen 9.30 Uhr drei Promille Alkohol im Blut nachgewiesen. Letztlich erfolgte eine Anzeige auf freiem Fuß.