Mjam macht Weihnachtspause: Lieferungen erst wieder ab Stefanitag

Am Heiligen Abend und am Christtag gibt es keine Zustellungen von Mjam.at.

Wer sein Weihnachtsessen am heutigen Christtag mit dem Lieferservice Mjam bestellen will, hat ein Problem – so wie schon am Heiligen Abend sind alle Restaurants geschlossen, die ihre Zustellung ausschließlich mit Fahrern von Mjam betrieben.

„Wie schon in den vorherigen Jahren wollen wir unsern Fahrern und Faherinnen ermöglichen, besinnliche Weihnachten zu feiern“, erklärt Mja-Geschäftsführer Artur Schreiber.

Diejenigen Lokale, bei denen man zwar wie Mjam bestellt, die aber zum Beispiel selbst ausliefern, haben aber meistens geöffnet.

Lieferando liefert

Laut ORF sind dafür aber die Fahrer von Lieferando über die Feiertage im Dienst, wie Geschäftsführerin Katharina Hauke ankündigt.

Edel-Liefermenüs

Insgesamt boomt heur wegen der Corona-Pandemie die Hauszustellung wie nie zuvor – selbst die absoluten Top-Restaurants wie das Steirereck liefern auf Vorbestellung oft ganze Menüs ins Haus.

Geheimtipp Buchecker

Für die absoluten Fans der Wiener Küche gilt etwa Bucheckers Lieferei als Geheimtipp: www.bucheckers-lieferei.at