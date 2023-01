Mord-Alarm in Wien: 74-Jähriger tot aufgefunden

Das Landeskriminalamt Wien hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zum jetzigen Zeitpunkt werden Spuren gesichert.

Wien. Am Sonntag um 11.40 Uhr wurde ein 74-Jähriger tot in seinem Haus in Wien-Donaustadt (22. Bezirk) aufgefunden. Der Mann wies tödliche Verletzungen im Kopf- und Brustbereich auf, die auf das Vorliegen eines Fremdverschuldens hindeuten, wie die Polizei in einer Aussendung berichtet.

Das Landeskriminalamt Wien hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zum jetzigen Zeitpunkt werden Spuren gesichert.

Nähere Hintergründe sind derzeit noch unklar.