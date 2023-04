Mord via TikTok angekündigt: WEGA nahm User (34) fest

Mehrere Polizeistreifen, die Sondereinheit WEGA und ein Heli standen im Einsatz.

Wien. Damit hat ein Serbe aus Wien-Floridsdorf offenbar nicht gerechnet: Der 34-Jährige dachte wohl, dass er mit Cybermobbing (Beleidigung, Bedrohung oder Belästigung mit Hilfe elektronischer Kommunikationsmittel) ohne Konsequenzen davonkommt.

Er soll nämlich am Donnerstag über einen Live-stream via TikTok einen 38-Jährigen mit dem Umbringen bedroht haben. Um sein Ansinnen zu untermauern, forderte er in dem Video von einer weiteren Person eine Schusswaffe und gab an, sich auf den Weg zur Wohnadresse des 38-Jährigen zu machen, um ihn zu töten. Auslöser waren nach Angaben des Serben angebliche Beschimpfungen seitens des Opfers. Die Polizei leitete eine Sofortfahndung ein.

Der Verdächtige wurde in der Nähe der Wohnung des 38-Jährigen festgenommen. „Ich wollte ihm nur Angst machen“, so der 34-Jährige, der geständig ist. Er soll schon zuvor sein Opfer mehrmals bedroht haben und ist nun in Haft.