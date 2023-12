MQ: Enzi-Voting startet bereits ab 2. Dezember!

Das Enzi-Voting findet vom 2. bis 11. Dezember 2023 statt

Es ist wieder soweit – alle zwei Jahre haben die Besucherinnen und Besucher des MuseumsQuartier Wien die Möglichkeit, über die Farbe der Enzis, der berühmten Sitzmöbel im MQ, abzustimmen. Ganz im Sinne der Initiative „MQ goes Green“ werden 2024 zum ersten Mal die „Enzis recycled“ zum Einsatz kommen.

Zur Auswahl stehen die Farben „Immergrüne Tann-ja“, „Blau blüht der Enzi-an“ oder „Silber-Gerlinde“. Die Farbnamen sind von den Baum- und Pflanzenarten inspiriert, die seit Sommer 2023 das MuseumsQuartier begrünen.

So sahen die Einzis 2023 aus



Jeder liebt die bunten Sitzmöbel

„Die Enzis sind das Wahrzeichen des MuseumsQuartier, jeder kennt und liebt die bunten Sitzmöbel. Dass die neuen Möbel aus recyceltem Material jetzt zu Botschaftern eines nachhaltigen MQ werden, unterstreicht die Strategie ‚MQ goes Green‘“, so Bettina Leidl, Direktorin des MuseumsQuartier.

Neue Zusammensetzung

Bisher bestanden die beliebten MQ Hofmöbel aus Polyethylen, das zu 100 Prozent recyclebar ist. Um den Anteil der Rohmaterialien in der Produktion weiter zu reduzieren und die Umwelt zu schonen, haben die Erfinder:innen der Enzis, die Architekt:innen von PPAG, Anna Popelka und Georg Poduschka, gemeinsam mit dem Produzenten seit längerem an einer geeigneten Recycling-Version der Möbelklassiker gearbeitet. Die Herausforderung dabei war, trotz veränderter Ausgangsmaterialien den Anforderungen an ein Outdoor-Möbel gerecht zu werden.

Die neuen Enzis bestehen aus bis zu 70 Prozent Recyclat aus Getränkekartons. Ein relevanter Anteil des Materials befindet sich damit bereits in seiner Zweitverwertung. Auch die neuen Enzis sind nach Ablauf ihrer Lebensdauer wie bisher vollständig recyclebar und bleiben dem Stoffkreislauf erhalten.

Hier kann abgestimmt werden

Abgestimmt werden kann von 2. bis 11. Dezember 2023 rund um die Uhr auf http://www.mqw.at/voting. Die Aufstellung der neuen Enzis in der gewählten Farbe erfolgt Ende März im MuseumsQuartier.