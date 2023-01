Mutter in Wien getötet: Obdachloser festgenommen

Die tödliche Messerattacke auf eine 31-jähriger Mutter am Sonntag in einem Einfamilienhaus in Wien-Floridsdorf dürfte geklärt sein.

Die Polizei bestätigte am Montag, dass ein obdachloser, polnischer Staatsbürger unweit des Tatortes als tatverdächtig festgenommen wurde. Nähere Informationen sollen bei einer Pressekonferenz um 16.00 Uhr folgen. Lesen Sie auch Mord-Alarm: Frau in Wohnhaus in Floridsdorf tot aufgefunden In einem Einfamilienhaus in Wien-Floridsdorf ist Sonntagnachmittag eine 31-Jährige tot aufgefunden worden.

Mutter erstochen: Kinder (4 und 6) waren im Haus Wieder Tötungsdelikt in Wien: Schon dritter mutmaßlischer Mord im neuen Jahr. © APA/FLORIAN WIESER × © APA/FLORIAN WIESER × Bei der Pressekonferenz dürften auch die vorläufigen Ermittlungsergebnisse einer weiteren Bluttat bekannt gegeben werden. Hier wollte die Polizei aber "nicht vorgreifen". Es handelt sich um das dritte Tötungsdelikt in Wien seit Jahresanfang und den ersten mutmaßlichen Frauenmord. Am 1. Jänner wurde ein Ex-Apotheker (74) tot in seinem Haus gefunden, am 3. Jänner ein 24-Jähriger auf offener Straße erstochen.