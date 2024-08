Mutter und zwei Kinder tot: Jetzt spricht ein Nachbar

Die Nachbarn sind über den Tod der Familie geschockt.

Die kleine 1200-Einwohner-Gemeinde Muckendorf-Wipfing steht gerade still. Der Tod einer Mutter (29) und ihrer zwei Töchter (5 und 8 Jahre) schockt die Einwohner. Bei einem Lokalaugenschein vor Ort hat oe24TV kurz mit einem Nachbarn sprechen können.

Der junge Mann kannte die Familie gut, noch vor zwei Tagen wären die beiden Kinder bei ihm schwimmen gewesen. Nicole N. soll nach außen hin ein ganz normales Leben geführt haben, doch diese Scheinwelt sei mit dem Tod von Mutter und Töchtern zerbrochen.

Liebes-Probleme als Motiv?

Laut dem jungen Mann wären sich viele Nachbarn sicher, dass sie den Töchtern zuerst wahrscheinlich Tabletten verabreicht und sich danach erschossen habe. Offiziell ist diese Version aber nicht bestätigt.

Auch zu einem möglichen Motiv konnte der Anwohner etwas erzählen. "Es ging ihr in letzter Zeit nicht so gut", sagt er zu oe24. Angeblich allerdings nicht wegen ihres Ex-Mannes und Vater der Kinder, von dem sie seit 2020 getrennt ist, sondern wegen eines anderen Mannes in ihrem Leben. Um wen es sich dabei genau handeln soll, gab der Nachbar aber nicht bekannt.

Für die Nachbarschaft ist das Familiendrama ein Schock. "Wir sind alle völlig am Ende. Ein richtiger Schock für das Dorf."